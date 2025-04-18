Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине

Песков: РФ не слышала от Европы призывов к миру на Украине

Российское руководство до сих пор не слышало от европейских стран призывов к миру на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать информацию о включении ряда государств Европы в переговорный процесс по завершению боевых действий. При этом представитель Кремля усомнился, что этот шаг будет как-либо способствовать мирному урегулированию конфликта.

«Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть наоборот призывы к дальнейшей милитаризации <...> самой Европы, <...> Украины и так далее», — пояснил он.

17 апреля президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио и специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Париже. Также в переговорах принял участие советник британского кабинета министров по безопасности Джонатан Пауэлл. Одной из основных тем обсуждения стало урегулирование кризиса на Украине.

Позже телеканал SkyNews со ссылкой на советника Макрона сообщил, что три европейские страны присоединились к переговорам по ситуации на Украине. Речь идет о Франции, Великобритании и Германии.

Ранее Рубио высказался о включении европейских государств в переговорный процесс.