США намерены достичь прекращения огня на Украине в ближайшие недели

Американская делегация на парижских переговорах обозначила цель добиться полного прекращения огня на Украине в течение ближайших недель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, в Вашингтоне рассчитывают на скорый существенный прогресс в урегулировании конфликта. Участники встречи, как утверждают источники Bloomberg, согласовали совместные усилия для достижения этой цели.

Накануне европейские страны включились в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. 17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Елисейский дворец охарактеризовал переговоры как «продуктивные и конструктивные». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении активизировать усилия для достижения мира на Украине. Госдепартамент США представил участникам переговоров, включая Россию, свой план «долгосрочного и устойчивого мира». Москва подтвердила свою готовность продолжить диалог с Соединенными Штатами. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции рассказали, как представители США унизили Макрона.