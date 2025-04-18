Рубио заявил, что США после трех лет поддержки Украины должны двигаться дальше

Рубио: США долго помогали Украине, теперь надо сфокусироваться на других задачах

Госсекретарь США Марко Рубио во время визита во Францию заявил, что Соединенные Штаты после трех лет поддержки Украины и траты миллиардов долларов достигли точки, когда необходимо сфокусироваться на иных задачах. Его слова приводит CNN.

«С точки зрения США, мы потратили на поддержку Украины три года и миллиарды долларов», — объяснил он.

Рубио отметил, что США могут «заниматься этим столько, сколько нужно, но не бесконечно и не без прогресса».

По его словам, Вашингтон в настоящее время дошел до точки, когда необходимо «сфокусироваться на других задачах».

Также госсекретарь отметил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

Ранее Лавров созвонился с Рубио.