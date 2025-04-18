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Полиция заблокировала подъезд к аэропорту Кишинева перед вылетом Маркелла

ТАСС: полиция заблокировала подъезд к аэропорту Кишинева перед вылетом Маркелла
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Max Sky/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы Молдавии заблокировали подъезд к аэропорту Кишинева за несколько часов до вылета самолета, на котором архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл должен был отправиться за Благодатным огнем в Иерусалим. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Корреспондент, находящийся на месте событий, сообщил, что ни общественный транспорт, ни такси не могут подъехать к входу в аэропорт. Пассажирам приходится преодолевать расстояние в несколько сотен метров пешком, что создает неудобства для тех, у кого большой багаж.

Со своей стороны, глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну переложил вину за эти неудобства на руководство аэропорта. Он заявил, что именно руководство аэропорта обратилось к правоохранителям с просьбой регулировать дорожное движение из-за большого скопления транспорта у аэровокзала. В результате подчиненные Чернэуцяну перекрыли въезды и выезды в этом районе.

Незадолго до этого источник, близкий к епископу Маркеллу, заявил, что иерарх планирует вылететь 18 апреля в Страстную пятницу и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем.

Накануне правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим Маркеллу, который выступает в защиту РПЦ и оказался в опале у власти. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут. Он подчеркнул, что в поездке его должны были сопровождать двое протодьяконов.

Также епископ опроверг заявление пограничной полиции Молдавии, которая попыталась переложить на него вину за срыв поездки за Благодатным огнем. Что говорят об этой ситуации в РПЦ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее РПЦ осудила задержание архиепископа Маркелла в Кишиневе.

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