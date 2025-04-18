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РПЦ осудила задержание архиепископа Маркелла в Кишиневе

РПЦ: власти Молдавии пытаются помешать празднованию Пасхи, задержав архиепископа
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РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) назвала задержание архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в аэропорту Кишинева грубым нарушением религиозной свободы. Об этом сообщил синодальный отдел Московского патриархата.

Инцидент произошел в Великий Четверг Страстной Седмицы, когда священнослужитель направлялся за Благодатным огнем в Израиль. Архиепископа Маркелла задержали без объяснения причин, не допустив его вылета в Израиль.

«Рассматриваем это как дискриминационную политику, направленную на ограничение прав верующих», — заявили в РПЦ.

В Церкви подчеркнули, что из-за действий властей миллионы прихожан в Молдове могут не получить Благодатный огонь к Пасхе.

«Бессарабская митрополия, поддерживаемая Кишиневом, не сталкивается с препятствиями. Это доказывает избирательность властей», — отметили в заявлении.

Накануне сообщалось, что правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем епископу Маркелу, который выступает в защиту РПЦ и оказался в опале у власти. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут после вылета самолета.

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ выпустил официальный комментарий по этому поводу, указав, что произошедшее — это пример дискриминационной политики, направленной на незаконное ограничение прав верующих Православной Церкви Молдавии.

Ранее в ООН прокомментировали задержание архиепископа Маркелла.

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