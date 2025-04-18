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В Верховной раде сообщили о расторжении соглашения с Россией

Мельничук: Киев расторг соглашение с Москвой о гарантиях прав работников Крайнего Севера
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Depositphotos

Правительство Украины расторгло соглашение с Россией о пенсионном обеспечении граждан, работавших в районах Крайнего Севера. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие временного соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения», — написал он.

Документ был подписан 15 января 1993 года в Москве.

17 февраля Россия вышла из соглашения с Украиной о безопасности в Азовском море и Керченском проливе. Документ был подписан в Москве 20 марта 2012 года.

В январе Россия прекратила действие договора с правительством Украины о международном автомобильном сообщении между двумя странами. Согласно информации МИД РФ, договоренность продлилась 29 лет. Автомобильный межправительственный пакт заключили в Киеве 21 марта 1995 года, его действие окончилось 17 января 2024 года.

В октябре правительство Литвы одобрило разрыв договора о торговом мореплавании с РФ спустя 30 лет после заключения. Сейчас трансграничное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами полностью приостановлено и невозможно, что и создает повод для денонсации соглашения, сказал литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

Ранее Украина расторгла соглашение с Россией по исследованию космического пространства.

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