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В МИД заявили о расторжении договора с Украиной о международном автосообщении

Россия расторгла соглашение об автосообщении с Украиной, заключенное в 1995 году

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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия прекратила действие договора с правительством Украины о международном автомобильном сообщении между двумя странами. Соответствующее заявление Министерства иностранных дел РФ опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

«Прекращено действие соглашения», — указывается в пояснительной записке.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, договоренность продлилась 29 лет. Автомобильный межправительственный пакт заключили в Киеве 21 марта 1995 года, его действие окончилось 17 января 2024 года.

В октябре глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаза» Алексей Чернышов предупредил, что контракт с «Газпромом», истекающий 31 декабря 2024 года, Украина продлевать не планирует. Российский эксперт Юшков предупредил, что такое решение Киева приведет к росту цен на газ в Европе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

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