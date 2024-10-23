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Литва расторгает действовавшее 30 лет соглашение о мореплавании с РФ

BNS: кабмин Литвы одобрил разрыв договора о мореплавании с РФ спустя 30 лет

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Михаил Голенков/РИА Новости

Правительство Литвы одобрило разрыв договора о торговом мореплавании с РФ спустя 30 лет после заключения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

«У меня есть вопрос, сколько еще и какие договоры остались, касающиеся чего-либо. Ведь, кажется, мы провели инвентаризацию, но все равно всплывает то одно, то другое», — посетовала на заседании правительства премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

По словам Шимоните, сейчас трансграничное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами полностью приостановлено и невозможно, что и создает повод для денонсации соглашения.

Соглашение о торговом мореплавании было подписано двумя бывшими республиками СССР в 1993 и предполагало, что страны будут всячески способствовать свободе морского судоходства.

До этого Минфин Литвы призвал расторгнуть соглашение о таможенном сотрудничестве с РФ. На практике Литва приостановила приграничное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Белоруссией еще в начале конфликта на Украине.

Ранее на Западе смоделировали гипотетический конфликт РФ со странами Балтии.

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