Россия вышла из соглашения с Украиной по Азовскому морю

Москва расторгла договор с Киевом о безопасности в Азовском море

Россия вышла из соглашения с Украиной о безопасности в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в Москве 20 марта 2012 года», — указано в документе.

В октябре правительство Литвы одобрило разрыв договора о торговом мореплавании с РФ спустя 30 лет после заключения. Сейчас трансграничное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами полностью приостановлено и невозможно, что и создает повод для денонсации соглашения.

Соглашение о торговом мореплавании было подписано двумя бывшими республиками СССР в 1993 году и предполагало, что страны будут всячески способствовать свободе морского судоходства.

Ранее в США представили вероятные гарантии безопасности для РФ и Украины.