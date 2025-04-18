Евросоюз не намерен отменять авиационные санкции против России

Евросоюз не намерен отменять авиационные санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщила Politico со ссылкой на неназванного чиновника Европейской комиссии.

«ЕС твердо стоит на своем в том, что касается России, в том числе по вопросу о запрете на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС», — заявил он.

Представитель ЕС также добавил, что у воздушных судов из РФ «могут быть проблемы с безопасностью».

Также в с статье отмечается, что Россия лоббирует открытие Соединенными Штатами своего неба для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня на Украине.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия и США ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Госсекретарь США Марко Рубио это не подтверждал.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.