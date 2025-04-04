Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — сказал он.

До этого Дмитриев рассказал, что обсудил с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном.

В четверг, 3 апреля, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в своем Telegram-канале, что проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Дмитриев также назвал диалог между РФ и США, разрушенный при администрации экс-президента Джо Байдена, важнейшим для всего мира. Глава РФПИ назвал непростым восстановление диалога, добавив, что каждая встреча и откровенный разговор позволяют двигаться вперед.

Газета The Washington Post писала, что Дмитриев прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.