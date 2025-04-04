Рубио прокомментировал заявления об авиасообщении между Россией и США

Рубио заявил, что не слышал о заявлениях об авиасообщении между Россией и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ничего не слышал про планы по возобновлению авиасообщения между Россией и Штатами. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что не понимает, кто будет летать, раз «люди под санкциями».

«Ничего не слышал по поводу прямого авиасообщения. Я не знаю, кто будет летать, потому что люди под санкциями», — сказал он.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между странами.

Восстановление прямых авиаперевозок было предложено российской делегацией на переговорах в Стамбуле 27 февраля. После начала военной операции России на Украине США и страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, в ответ Россия ввела ограничения на полеты для 36 государств. Рейсы из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

3 апреля Дмитриев провел встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Газета The Washington Post писала, что глава РФПИ прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.