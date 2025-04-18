Раскрыта помеха для возобновления полетов из России в США

Россия лоббирует открытие Соединенными Штатами своего неба для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня на Украине, однако для этого есть преграда в лице Европейского союза (ЕС). Об этом пишет США.

«ЕС твердо стоит на санкциях против России, включая запрет на полеты российских авиакомпаний над воздушным пространством Евросоюза», — заявил неназванный чиновник Еврокомиссии.

Он отметил, что также у воздушных судов из РФ «могут быть проблемы с безопасностью».

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ничего не слышал про планы по возобновлению авиасообщения между Россией и США. Он отметил, что не понимает, кто будет летать, раз «люди под санкциями».

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.