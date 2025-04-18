В Иране надеются на визит Путина в 2025 году

Аракчи: Тегеран надеется, что Путин посетит Иран с визитом в 2025 году

Тегеран надеется, что президент России Владимир Путин посетит Иран с визитом в 2025 году. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, пишет РИА Новости.

«Президент Ирана пригласил президента России Владимира Путина совершить двусторонний визит в Иран. Мы надеемся, что в течение 2025 года такой визит состоится», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Москве.

Накануне глава МИД Ирана прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Основной целью его визита, как сообщал сам Арагчи, является передача российскому президенту письменного послания от верховного лидера республики Али Хаменеи.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры Путина и Аракчи были насыщенными. Встреча беспрецедентную динамику политического диалога, отметил дипломат.

Ранее в МИД Ирана назвали условие для начала прямых переговоров с США.