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В МИД Ирана назвали условие для начала прямых переговоров с США

Арагчи: прямые переговоры Ирана и США станут возможны, если стороны проявят волю
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Carlos Barria/Reuters

Вашингтон и Тегеран смогут выйти на путь прямых переговоров, если американские власти продемонстрируют стремление к достижению справедливого и равного для всех соглашения по иранской ядерной программе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Арагчи.

«Если стороны проявят достаточную волю, мы примем решение о «расписании» (проведении переговоров — «Газета.Ru»)», — сказал дипломат.

12 апреля в Омане проходят непрямые переговоры между делегациями Ирана и США. Предположительно, главной темой обсуждения является ядерная программа Исламской Республики.

Тегеран на переговорах представляет министр иностранных дел страны, а Вашингтон — специальный представитель американского правительства Стивен Уиткофф.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана, в преддверии переговоров Аббас Арагчи встретился с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди. В ходе беседы он рассказал о позиции Исламской Республики по ключевым вопросам при контактах с США, чтобы Оман передал ее американской делегации.

Ранее Трамп заявил, что хочет видеть Иран «счастливой страной» без ядерного оружия.

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