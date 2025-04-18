МИД Ирана отметил близость взглядов Москвы и Тегерана на мировые события

МИД Ирана: взгляды Москвы и Тегерана на события в мире как никогда близки

Взгляды Тегерана и Москвы на мировые события на данный момент близки как никогда. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Позиции России и Ирана за всю историю их отношений никогда не были еще так близки и прочны», — заявил Аракчи.

Глава иранского МИД отметил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была «содержательной и очень хорошей».

Аракчи также передал Путину послание верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что оно «служит сигналом всему миру», что Иран считает Россию своим стратегическим партнером.

Среди прочего министр иностранных дел Ирана подтвердил, что договор о всеобъемлющем партнерстве между Москвой и Тегераном является «прочным фундаментом для выстраивания нового уровня» двусторонних отношений между двумя государствами.

Накануне Аракчи прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Основной целью его визита, как сообщал сам Арагчи, является передача российскому президенту письменного послания от верховного лидера республики Али Хаменеи. ошений».

В тот же день российский лидер провел в Кремле встречу с министром иностранных дел Ирана.

В январе лидеры России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, а также развитие транспорта, промышленности, сельского хозяйства. Кроме того, Москва и Тегеран планируют совместное развитие культуры, науки и различных технологий.

Ранее эксперт объяснил, какое значение для РФ и Ирана имеет договор о партнерстве.