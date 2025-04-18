В ЕС пытались убедить США ужесточить позицию по РФ

Чиновники Евросоюза на встрече с представителями США хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточить позицию по отношению к России. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что европейские чиновники также хотели узнать у американцев, какие действия рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, если не добьется прогресса от президента РФ Владимира Путина.

Также ЕС хотели убедить США в необходимости ужесточить свою позицию по отношению к Москве, в том числе с помощью «масштабного» пакета санкций.

18 апреля глава американского госдепа Марко Рубио в ходе пресс-конференции заявил, что переговоры по Украине не могут продолжаться вечно. Он добавил, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь достигнута точка, когда нужно сфокусироваться на другом. В Кремле заявили, что определенный прогресс в переговорах все-таки есть.

Ранее сообщалось, что США хотят прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.