В Кремле отреагировали на слова Рубио, что США могут выйти из мирного процесса по Украине

Песков: прогресс по Украине уже есть, но впереди много обсуждений

Российские власти считают, что можно говорить об определенном прогрессе в переговорах по Украине, связанном с временным мораторием на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио, который допустил прекращение работы Вашингтона над урегулированием российско-украинского конфликта.

«Это нужно задавать вопрос в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать — это прогресс, связанный с временным мораторием, которого придерживается Россия, по ненанесению ударов по энергетической инфраструктуре. Россия его придерживается, чего не скажешь об украинской стороне. Наработки есть, но впереди еще много сложных обсуждений», — сказал Песков на брифинге журналистам.

18 апреля глава американского госдепа в ходе пресс-конференции заявил, что переговоры не могут продолжаться вечно. Он добавил, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь достигнута точка, когда нужно сфокусироваться на другом.

Ранее сообщалось, что США хотят прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.