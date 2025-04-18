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Госдеп США: переговоры по Украине не могут продолжаться вечно

Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта не могут идти вечно
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта не могут продолжаться вечно. Его слова передает РИА Новости.

«Это не будет продолжаться вечно», — сказал глава госдепа в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь достигнута точка, когда нужно сфокусироваться на другом.

Рубио добавил, что необходимо в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования в скором времени.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что американские власти хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.

До этого в госдепе заявили, что Соединенные Штаты представили всем сторонам переговоров в Париже контуры сделки по Украине, отношение к которым было обнадеживающим, и предложение было принято.

Ранее в госдепе США заявили, что конфликт на Украине не решить военным путем.

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