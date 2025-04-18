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В США рассказали о планах Трампа по Украине на ближайшие недели

Bloomberg: США хотят прекращения огня на Украине в течение нескольких недель
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Evan Vucci/AP

США хотят добиться полного прекращения огня в течение нескольких недель. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Американские власти хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель в рамках возобновленных усилий по прекращению боевых действий», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники Bloomberg, официальные лица США заявили, что ожидают вскоре значительного прогресса, и участники встречи в четверг согласились работать в этом направлении.

Европейские страны включились в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. 17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Елисейский дворец назвал переговоры «продуктивными и конструктивными», а Эммануэль Макрон пообещал «удвоить усилия» для достижения мира. Госдепартамент передал участникам переговоров и России «контуры прочного и долгосрочного мира», а Москва выразила готовность к продолжению контактов с США. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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