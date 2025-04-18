Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле напомнили, что месяц запрета на удары по энергообъектам истек

Песков: месяц запрета на удары по энергообъектам Украины истек
close
Павел Львов/РИА Новости

Длившийся месяц мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры истек, но новых указаний не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос, означает ли истечение моратория то, что обе стороны могут возобновить удары по энергообъектам друг друга, Песков отметил, что новых указаний от российского лидера Владимира Путина не поступало.

«Месяц, действительно, истек, но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента Путина, не было», — указал представитель Кремля.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские дипломаты запросили закрытое заседание Совбеза ООН на тему соблюдения моратория на удары по энергообъектам в России и на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что РФ видит несоблюдение Украиной моратория на удары по российским энергетическим объектам. Дипломат также подчеркнула, что Вооруженные силы Украины ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса.

В свою очередь, член комитета Госдумы Андрей Колесник отметил, что 30 дней, которые действовал мораторий, показали всему миру ценность российского слова. Парламентарий обратил внимание, что Россия выполнила все договоренности, тогда как Украине было на них «наплевать».

Ранее в Кремле заявили, что зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами