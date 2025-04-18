В Кремле напомнили, что месяц запрета на удары по энергообъектам истек

Длившийся месяц мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры истек, но новых указаний не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос, означает ли истечение моратория то, что обе стороны могут возобновить удары по энергообъектам друг друга, Песков отметил, что новых указаний от российского лидера Владимира Путина не поступало.

«Месяц, действительно, истек, но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента Путина, не было», — указал представитель Кремля.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские дипломаты запросили закрытое заседание Совбеза ООН на тему соблюдения моратория на удары по энергообъектам в России и на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что РФ видит несоблюдение Украиной моратория на удары по российским энергетическим объектам. Дипломат также подчеркнула, что Вооруженные силы Украины ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса.

В свою очередь, член комитета Госдумы Андрей Колесник отметил, что 30 дней, которые действовал мораторий, показали всему миру ценность российского слова. Парламентарий обратил внимание, что Россия выполнила все договоренности, тогда как Украине было на них «наплевать».

Ранее в Кремле заявили, что зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет.