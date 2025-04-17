Россия запросила встречу Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике

РФ запросила закрытое заседание Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике

Российские дипломаты запросили закрытое заседание Совбеза ООН на тему соблюдения моратория на удары по энергообъектам в России и на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.

«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН <...>, чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта президентом США Дональдом Трампом», — сказал Полянский.

По словам дипломата, встреча начнется примерно в 23:30 по московскому времени. Он отметил, что представители Украины не будут присутствовать на заседании, а после консультаций ожидается пресс-подход.

17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ видит несоблюдение Украиной моратория на удары по российским энергетическим объектам. Дипломат подчеркнула, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно совершают налеты с помощью беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса.

До этого член комитета Госдумы Андрей Колесник отметил, что 30 дней, которые действовал мораторий, показали всему миру ценность российского слова. Он заявил, что Россия выполнила все договоренности, в свою очередь Украине было на них «наплевать».

Ранее Зеленского уличили в срыве моратория о прекращении огня ради сохранения власти.