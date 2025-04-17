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Россия запросила встречу Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике

РФ запросила закрытое заседание Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике
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Eduardo Munoz/Reuters

Российские дипломаты запросили закрытое заседание Совбеза ООН на тему соблюдения моратория на удары по энергообъектам в России и на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.

«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН <...>, чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта президентом США Дональдом Трампом», — сказал Полянский.

По словам дипломата, встреча начнется примерно в 23:30 по московскому времени. Он отметил, что представители Украины не будут присутствовать на заседании, а после консультаций ожидается пресс-подход.

17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ видит несоблюдение Украиной моратория на удары по российским энергетическим объектам. Дипломат подчеркнула, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно совершают налеты с помощью беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса.

До этого член комитета Госдумы Андрей Колесник отметил, что 30 дней, которые действовал мораторий, показали всему миру ценность российского слова. Он заявил, что Россия выполнила все договоренности, в свою очередь Украине было на них «наплевать».

Ранее Зеленского уличили в срыве моратория о прекращении огня ради сохранения власти.

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