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В Кремле заявили, что зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет

Песков: судьба моратория на удары пока не обсуждается по зарубежным каналам
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Россия не ведет переговоры с иностранными государствами по вопросу продления моратория на удары по энергетическим объектам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Контакты не ведутся», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных диалогах по данной теме.

Он не уточнил, планируется ли возобновление моратория, действовавшего ранее.

До этого журналисты РИА Новости сообщили, что украинские войска в период с 18 марта по 14 апреля нарушили мораторий на удары по энергетическим объектам 101 раз. По данным агентства, Киев организовал первую подобную атаку уже на следующий день после того, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соглашения.

Мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры в РФ и на Украине, рассчитанный на 30 дней, вступил в силу 18 марта. Его действие завершилось 16 апреля.

Ранее в Госдуме подвели итоги моратория на удары по инфраструктуре с Украиной.

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