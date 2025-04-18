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В Кремле рассказали, как идет подготовка к Пасхе

Песков: Пасху в Кремле встретят, как и все православные верующие
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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Пасху в Кремле встретят, как встречают все православные христиане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

В ходе брифинга журналисты задали официальному представителю Кремля вопросы о том, как готовятся в Кремле к Пасхе, а также будет ли участвовать президент России Владимир Путин в праздничном Богослужении.

«Как все православные встречают, так и мы встречаем. Вряд ли это должно быть темой нашего общения», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Пасху все православные христиане соблюдают традиции праздника.

В этом году 18 апреля православные христиане всего мира отмечают Великую (Страстную) пятницу, самый страшный день Великого поста и Страстной седмицы — день пути Христа на Голгофу, его Распятия. В этот день пост становится особенно строгим. По церковным канонам не положено есть ничего, кроме воды и хлеба.

В соответствии с древнерусской традицией в Великую пятницу совершается поклонение плащанице, которую выставляют в центре храма в окружении белых цветов. Над ней читают Евангелие и исполняют погребальные песнопения. Поклонение плащанице длится до вечера субботы, после чего ее вносят обратно в алтарь.

Пасха — главный праздник христианского мира, символ победы жизни и обновления души. Как правильно поздравить верующих в этот день, а также почему приветствие «Христос воскресе!» считается традиционным элементом события — в материале «Газеты.Ru».

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