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У православных христиан наступила Страстная пятница

Православные отмечают Страстную пятницу
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Foto_Nikata/Shutterstock/FOTODOM

Православные христиане всего мира отмечают Страстную пятницу (Великая пятница). Это самый скорбный день, в который принято вспоминать, как Иисус Христос был предан иудейским властям, совершил крестный ход на Голгофу и был распят.

В пятницу пост становится особенно строгим. По церковным канонам не положено есть ничего, кроме воды и хлеба.

В соответствии с древнерусской традицией в Великую пятницу в церквях совершается поклонение плащанице, которую выносят на середину храма, оставляют там в окружении белых цветов, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения. Поклонение плащанице длится до вечера субботы. За несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь.

На утрене Великой пятницы читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса. Во время этого богослужения верующие держат в руках зажженные свечи, которые символизируют величие Христа во время страданий и духовное бодрствование христиан. В этот трагический день литургии не бывает, но после полудня совершается вечерня.

Кроме православного праздника 18 марта также отмечается ряд светских. Например — День воинской славы, посвященный победе войск Александра Невского в Ледовом побоище, подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мошенники используют пасхальные яйца для обмана россиян в Telegram.

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