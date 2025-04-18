Православным рассказали, что важно делать в Страстную пятницу

Страстная пятница — самый страшный день Великого поста и Страстной седмицы. Это день пути Христа на Голгофу, его Распятия. Об этом напомнил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

«Ужас случившегося невозможно передать словами. <...> Но утешает то, что уже завтра Господь сокрушит врата ада, а на третий день Воскреснет», — отметил Малофеев.

Пасхальная радость уже совсем близко. Сегодня же нам нужно только покаянно молчать и молиться, подчеркнул он.

Православные христиане всего мира отмечают Великую (Страстную) пятницу. В этот день пост становится особенно строгим. По церковным канонам не положено есть ничего, кроме воды и хлеба.

В соответствии с древнерусской традицией в Великую пятницу совершается поклонение плащанице, которую выставляют в центре храма в окружении белых цветов. Над ней читают Евангелие и исполняют погребальные песнопения. Поклонение плащанице длится до вечера субботы, после чего ее вносят обратно в алтарь.

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