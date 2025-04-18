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Россияне ответили, какими способами красят яйца на Пасху

«КП»: 47% россиян красят яйца на Пасху народными способами
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Yulia Furman/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина (47%) россиян планируют красить яйца к Пасхе народными методами — с помощью луковой шелухи, краснокочанной капусты или натуральной куркумы. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,9 тыс. человек.

«Луковая шелуха и петрушка для узора. Никаких вредных красителей и пластиковых наклеек — все натурально», — отметила одна из участниц опроса.

Еще 25% опрошенных пользуются покупной краской, 12% — будут украшать яйца с помощью наклеек. Еще 15% респондентов ответили, что им не близка традиция красить яйца. 1% сообщили, что используют уникальные и нестандартные способы.

«Пишу на яйцах фломастером цвета: это красное, зеленое, желтое, голубое, розовое», — рассказал участник опроса.

Исследование Fix Price совместно с Институтом Человека РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что Пасху отмечают 86% россиян. А среди опрошенных старше 55 лет — 90%. Отвечая на вопрос о восприятии праздника (можно было выбрать несколько вариантов ответа), 67% респондентов назвали его семейным и 46% — религиозным.

Ранее были названы самые безопасные ингредиенты для покраски яиц.

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