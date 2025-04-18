Рубио назвал условие отмены санкций ЕС против России

Рубио: страны Евросоюза должны быть вовлечены в переговоры по Украине

Страны Европейского союза (ЕС) должны принимать участие в урегулировании на Украине, чтобы отмена санкций могла стать частью будущего мирного соглашения. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, его слова приводит ТАСС.

«Часть санкций против России — санкции, введенные Евросоюзом, которые мы не можем отменить. Поэтому страны ЕС должны быть вовлечены в переговоры», — сказал он.

Рубио заявил, что Британия, Франция и Германия могут помочь подойти ближе к решению по Украине.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон может отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

Рубио также сообщил, что Соединенные Штаты в данный момент не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Однако, отметил государственный секретарь США, этот вопрос поднимается на каждой встрече по урегулированию конфликта.

Ранее Лавров созвонился с Рубио.