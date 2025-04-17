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Лавров созвонился с Рубио

Лавров провел телефонный разговор с главой госдепа США Рубио
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Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 апреля провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Подробности о диалоге МИД РФ опубликовал на своем сайте.

«С. В. Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса», — говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, Рубио рассказал Лаврову о контактах делегации США с представителями Киева, Парижа и некоторых других европейских стран. Отмечается, что эти контакты были в рамках консультаций Вашингтона и Москвы, а также недавней встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента Штатов Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Лавров и Рубио договорились поддерживать связь, в том числе и по вопросу о грядущих встречах представителей США и Европы с украинскими политиками.

17 апреля президент президент Франции Макрон встретился с Рубио и Уиткоффом в Елисейском дворце. Они обсуждали урегулирование конфликта на Украине и ряд других вопросов. В Елисейском дворце назвали переговоры продуктивными.

Ранее Трамп назвал вероятную дату подписания сделки по недрам с Украиной.

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