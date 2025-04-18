США оценили идеи Британии, Франции и Германии по урегулированию на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции заявил журналистам, что Британия, Франция и Германия могут помочь подойти ближе к решению по Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Он назвал конструктивными идеи этих стран.
«Думаю, что Британия, Франция и Германия могут помочь нам продвинуться в этом и подойти ближе к решению», — сказал Рубио.
Он выразил надежду, что эти страны «останутся вовлеченными».
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон может отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.
Рубио также сообщал, что Соединенные Штаты в данный момент не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Однако, отметил государственный секретарь США, этот вопрос поднимается на каждой встрече по урегулированию конфликта.
Ранее Лавров созвонился с Рубио.