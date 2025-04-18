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США оценили идеи Британии, Франции и Германии по урегулированию на Украине

Рубио: Франция, Британия и Германия могут помочь в решении конфликта на Украине
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Gleb Garanich/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции заявил журналистам, что Британия, Франция и Германия могут помочь подойти ближе к решению по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал конструктивными идеи этих стран.

«Думаю, что Британия, Франция и Германия могут помочь нам продвинуться в этом и подойти ближе к решению», — сказал Рубио.

Он выразил надежду, что эти страны «останутся вовлеченными».

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон может отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

Рубио также сообщал, что Соединенные Штаты в данный момент не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Однако, отметил государственный секретарь США, этот вопрос поднимается на каждой встрече по урегулированию конфликта.

Ранее Лавров созвонился с Рубио.

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