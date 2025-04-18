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Рубио высказался о гарантиях безопасности для Украины

Рубио: США не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности для Украины
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

США в данный момент не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Об этом в ходе пресс-конференции заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Это уровень конкретики, который мы еще не готовы обсуждать публично», — сказал он.

Однако, отметил государственный секретарь США, этот вопрос поднимается на каждой встрече по урегулированию конфликта.

Также Рубио заявил, что за несколько дней необходимо понять, возможно ли достичь урегулирования конфликта на Украине в скором времени. Он добавил, что Вашингтон готов помочь урегулировать конфликт, но только если украинская и российская стороны «серьезно настроены на мир».

17 апреля МИД России сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио. По информации ведомства, госсекретарь США рассказал Лаврову о контактах американской делегации с представителями Украины, Франции и некоторых других европейских стран.

Ранее Трамп назвал вероятную дату подписания сделки по недрам с Украиной.

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