Politico: НАТО смягчает формулировки в документах из-за США

Представители НАТО начали смягчать формулировки о гендерах и климате, опасаясь давления со стороны Белого дома. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Сотрудники НАТО смягчают формулировки, касающиеся климата, гендера и разнообразия, в качестве меры предосторожности, чтобы избежать ответных шагов со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа», — говорится в материале издания.

Например, в проектах слово «климат» заменили на «операционную среду», а риторику о гендерах и вовсе убрали, чтобы Соединенные Штаты не заблокировали утверждение документов.

20 января Трамп своим указом признал существование в стране только двух гендеров — мужского и женского.

Также американский лидер сообщил о намерении выгнать трансгендеров из армии и школ, не пускать мужчин, сменивших пол, в женский спорт. Кроме того, Трамп распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению.

Ранее с полом трансгендеров определился верховный суд Великобритании.