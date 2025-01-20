Трамп заявил о признании в США только двух гендеров

Теперь в США на официальном уровне признается существование только двух гендеров — мужского и женского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CNN.

«Официальной политикой американского правительства является то, что существует только два гендера — мужской и женский», — сказал Трамп в своей инаугурационной речи.

Гости мероприятия отреагировали на слова американского лидера аплодисментами.

До этого Reuters писал, что Трамп после вступления в должность одним из первых указов намерен признать существование только двух полов — мужского и женского. Государственные учреждения должны будут вернуться к признанию «биологических мужчин и женщин как представителей разных полов», отмечается в статье.

20 января Трамп возвращается в Белый дом. 47-й президент США вовсю готовится к новому, второму сроку. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации Трампа.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.