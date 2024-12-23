«Остановим трансгендерное безумие». Трамп заявил, что при нем в США будет только два пола

Трамп заявил, что в США будут признавать только два пола

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал остановить «трансгендерное безумие». Выступая на конференции Turning Point USA, политик заявил, что при его администрации в стране будут признаваться только два пола — мужской и женский. Кроме этого, республиканец сообщил о своем намерении выгнать трансгендеров из армии и школ, а также не пускать мужчин в женский спорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал на государственном уровне утвердить политику, согласно которой в стране будут признаваться только два пола — мужской и женский. Об этом Трамп заявил, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, сообщает РИА Новости.

«Мы остановим это трансгендерное безумие. И я подпишу указы о запрете менять пол детям. Я выгоню трансгендеров из армии, из начальных школ, из средних и старших школ. И у нас не будет мужчин в женском спорте! И это будет сделано в первый же день. Нужно ли ждать второй день или третий? Лучше же в первый, да?

При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола — мужчины и женщины», — сказал политик.

Ранее о том, что Трамп намерен издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендерных военнослужащих из рядов Вооруженных сил США, писала со ссылкой на источники газета The Times. По данным издания, сейчас в американской армии служат примерно 15 тыс. трансгендеров. В случае принятия указа они будут уволены по медицинским показаниям как непригодные к службе.

The Times отметила, что новый документ, который хочет принять избранный президент США, будет строже, нежели его предыдущий указ, запрещающий принимать трансгендеров в ряды Вооруженных сил США. Документ, принятый в 2018-м году (в 2021-м этот указ отменил Джо Байден), позволял уже служащим трансгендерам продолжить службу. Однако новый указ сделает это невозможным.

Что же касается школ, Трамп уже не раз обещал сократить федеральное финансирование тем учебным заведениям, которые, по его словам, «продвигают трансгендерное безумие». Он также заявлял, что в первый день на посту президента отменит меры администрации Байдена, направленные на защиту учащихся-трансгендеров от дискриминации в школах.

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«Не забывайте, это было сделано по приказу президента. Это стало указом президента. И мы собираемся это изменить — в первый день это будет изменено», — сказал политик.

Такую политику Трампа поддерживает в том числе предприниматель Илон Маск, который в администрации избранного президента США займет пост главы департамента государственной эффективности. Бизнесмен неоднократно призывал к пожизненному заключению для врачей и родителей за смену пола несовершеннолетним.

Последний раз это произошло в ноябре 2024 года. Тогда Маск ответил на комментарий пользователя X, который написал «Тюрьма. Пожизненно» под новостью о том, что за последние пять лет как минимум 14 тыс. детей в США «удалили яичники или пенисы, молочные железы» или они «подверглись хирургической или химической кастрации».

«Да», — согласился с пользователем предприниматель.

Маск также не раз выкладывал в соцсети трансфобные мемы и писал подобные комментарии. Кроме этого, в июле 2024-го бизнесмен заявил о переносе штаб-квартир компаний X и Space X из Калифорнии в Техас. Причиной он назвал закон о защите прав школьников, которые идентифицируют себя как представители ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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Поддерживают такую позицию Трампа и обычные американцы. По данным опроса AP VoteCast более 120 тыс. избирателей считают, что поддержка прав трансгендеров в правительстве и обществе «зашла слишком далеко».