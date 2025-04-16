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Верховный суд Британии определился с полом трансгендеров

Верховный суд Британии отказал в праве причислить трансгендеров к женщинам
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David Cliff/AP

Верховный суд Британии отказался признавать трансгендеров женщинами. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что такой вопрос был поставлен на повестку из-за споров вокруг Закона о равенстве 2010 года. Инстанция вынесла свой вердикт, могут ли трансгендеры, имеющие сертификаты о признании пола, относиться к понятию «женщина».

«Единогласное решение этого суда состоит в том, что термины «женщина» и «пол» в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу», — цитирует издание решение суда.

14 апреля парламент Венгрии принял поправку к конституции страны о признании только двух полов — мужского и женского. Голоса в поддержку этого решения отдали 140 депутатов, против оказались 21, тех, кто воздержался, не было. В новой редакции конституции прописали, что основой семьи является брак строго между мужчиной и женщиной.

До этого президент США Дональд Трамп своим указом признал в стране существование только двух гендеров — мужского и женского.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость запрета смены пола.

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