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Во Франции утверждают, что Европа получила место на переговорах по Украине

Елисейский дворец: переговоры США и Европы по миру на Украине были продуктивными
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LUDOVIC MARIN/Reuters

Переговоры представителей Соединенных Штатов и Европы по мирному урегулированию на Украине в Париже были продуктивными. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс», которое цитирует РИА Новости.

«Это были конструктивные переговоры, позволившие сблизить позиции», — заявили в администрации президента Франции.

Утверждается, что инициирован переговорный процесс, в который были вовлечены представители европейских стран.

17 апреля президент Франции Макрон встретился с Рубио и Уиткоффом в Елисейском дворце. Они обсуждали урегулирование конфликта на Украине и ряд других вопросов. На встрече также присутствовали представители Украины.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 апреля провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Госсекретарь Рубио рассказал Лаврову о контактах делегации США с представителями Киева, Парижа и некоторых других европейских стран.

Ранее Трамп назвал вероятную дату подписания сделки по недрам с Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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