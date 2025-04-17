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Макрон обсудил Украину с Рубио и Уиткоффом

Макрон провел встречу с Рубио и Уиткоффом в Елисейском дворце
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Елисейском дворце. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу французского лидера.

«Дискуссии в основном касались переговоров о мирном урегулировании, призванном положить конец агрессивным действиям России на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо американцев, в переговорах участвовал советник кабмина Великобритании по безопасности Джонатан Пауэлл.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и тарифы между Евросоюзом и Штатами.

11 апреля в Петербурге состоялась встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более четырех с половиной часов. Главной темой обсуждения стало урегулирование украинского конфликта.

Еще до этой встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ожидать от нее прорывов не стоит. Он отметил, что сейчас идет процесс нормализации отношений РФ и США и поиски решений для выхода на мирный договор.

Ранее Трамп заявил, что с ним хотят встретиться представители всех государств.

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