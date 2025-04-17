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Трамп назвал вероятную дату подписания сделки по недрам с Украиной

Трамп: сделка по недрам может быть подписана с Украиной уже 24 апреля

Вашингтон и Киев заключат соглашение по украинским полезным ископаемым 24 апреля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, передает CNN.

«У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет заключена в <...> следующий четверг (24 апреля — «Газета.Ru»), скоро. Я полагаю, что они собираются выполнить условия сделки, так что мы посмотрим», — заявил американский лидер.

Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон могут уже сегодня в ходе онлайн-встречи подписать меморандум о намерениях в рамках соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что ресурсное соглашение с Украиной может быть подписано уже на этой неделе.

По его словам, переговоры продолжаются, несмотря на разногласия по ключевым условиям, включая контроль над активами и механизм возврата финансовой помощи.

Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон снизил долг Украины до $100 млрд, но сохранил требование компенсировать вложения США через совместный инвестиционный фонд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов».

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