США опровергли заявления об отказе России от мирных предложений по Украине

Госдеп: Россия не отвергала мирные инициативы США по Украине

Tammy Bruce/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская администрация не согласна с утверждениями о том, что Россия отвергла мирные инициативы США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Я бы оспорила утверждение, что россияне что-то отвергли», — сказала Брюс, отвечая на вопрос о позиции Москвы.

Она подчеркнула, что диалог между сторонами продолжается, но детали не раскрываются.

«Обвинения в адрес России преждевременны. Мы не комментируем содержание переговоров», — добавила представитель Госдепа.

До этого Трамп заявил, что мир услышит позицию России по прекращению огня на Украине уже на этой неделе.

14 апреля президент США заявлял, что установил российскому лидеру Владимиру Путину «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине. Каких-либо подробностей по сроку он не привел.

При этом журнал The Economist со ссылкой на инсайдеров сообщал, что Трамп хочет установить перемирие на Украине до конца апреля.

Ранее Трамп заявил, что не является большим фанатом Зеленского.