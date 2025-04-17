Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп о Зеленском: умные люди не ввязываются в военные конфликты

Трамп заявил, что не является большим фанатом Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский сделал недостаточно для предотвращения конфликта с Россией, а также отметил, что не является его «большим фанатом». Американского лидера цитирует РИА Новости.

«Россия намного больше, больше как военная сила. И если ты умный, ты не станешь участвовать и не окажешься вовлеченным в войны. <...> Я не обвиняю его. Но я не видел, чтобы он хорошо сделал свою работу. Я не являюсь большим его фанатом», — высказался Трамп.

14 апреля Трамп заявил, что начало боевых действий на Украине — это следствие «ужасной работы», проделанной экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и Зеленским.

Он также выразил уверенность, что если бы президентские выборы 2020 года «не были сфальсифицированы», то украинского конфликта удалось бы избежать, так как до этого Трамп «не имел никаких проблем с предотвращением этого».

Ранее в Финляндии призвали Трампа признать невозможность мира при Зеленском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами