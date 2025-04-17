Трамп о Зеленском: умные люди не ввязываются в военные конфликты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский сделал недостаточно для предотвращения конфликта с Россией, а также отметил, что не является его «большим фанатом». Американского лидера цитирует РИА Новости.

«Россия намного больше, больше как военная сила. И если ты умный, ты не станешь участвовать и не окажешься вовлеченным в войны. <...> Я не обвиняю его. Но я не видел, чтобы он хорошо сделал свою работу. Я не являюсь большим его фанатом», — высказался Трамп.

14 апреля Трамп заявил, что начало боевых действий на Украине — это следствие «ужасной работы», проделанной экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и Зеленским.

Он также выразил уверенность, что если бы президентские выборы 2020 года «не были сфальсифицированы», то украинского конфликта удалось бы избежать, так как до этого Трамп «не имел никаких проблем с предотвращением этого».

Ранее в Финляндии призвали Трампа признать невозможность мира при Зеленском.