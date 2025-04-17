Во Франции оценили переговоры Макрона с Рубио и Уиткоффом

AFP: переговоры Макрона с Рубио и Уиткоффом были продуктивными

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, которая прошла 17 апреля, была продуктивной. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

«Это были конструктивные переговоры, позволившие сблизить позиции», — утверждает агентство.

По данным французской администрации президента, в Париже был запущен переговорный процесс с участием европейцев.

17 апреля президент Макрон встретился с Рубио и Уиткоффом в Елисейском дворце. Они обсуждали урегулирование конфликта на Украине и ряд других вопросов.

В этот же день официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем.

Позднее журнал The Economist со ссылкой на инсайдеров сообщил, что Трамп хочет установить перемирие на Украине до конца апреля.

Ранее Песков обвинил Европу в желании продолжать войну на Украине.