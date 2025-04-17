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Экономист объяснил, для чего Трамп вводит пошлины

Экономист Зинн: Трамп использует пошлины для реструктуризации госдолга США
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Jonathan Ernst/Reuters

Агрессивная тарифная политика Дональда Трампа направлена на реструктуризацию госдолга США через давление на кредиторов. Такое мнение выразил немецкий экономист Ханс-Вернер Зинн, сообщает ТАСС.

«Введение пошлин — не попытка восстановить промышленность, а способ заставить кредиторов согласиться на обмен краткосрочных облигаций на 100-летние с низкой ставкой», — заявил Зинн.

По его словам, это сократит расходы США на выплату процентов, которые сейчас составляют 11% бюджета.

«Это стало бы огромным финансовым облегчением для США», — подчеркнул экономист в лекции для Института швейцарской экономической политики.

До этого Трамп заявил, что торговое соглашение с Европейским союзом (ЕС) будет заключено в течение 90 дней.

В начале апреля власти Соединенных Штатов ввели новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. В ответ Китай резко повысил пошлины на американскую продукцию до 125%. Кто победит в противостоянии между Китаем и США и какие последствия ждут Россию: ответы на самые важные вопросы о торговой войне — в материале «Газеты.Ru».

Ранее инвестор оценил вероятность шатдауна в США в 2025 году.

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