Трамп назвал сроки заключения торговой сделки между США и ЕС

Трамп уверен, что США в течение 90 дней заключат торговую сделку с ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Европейским союзом (ЕС) будет заключено в течение 90 дней. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме, передает ТАСС.

«Торговая сделка будет, 100%. Они [страны ЕС] очень этого хотят. Мы заключим сделку. Это будет справедливое соглашение», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также отметил, что США «не спешат» подписывать торговые договоры с другими странами, делая акцент на качестве, а не скорости.

Напомним, в начале апреля власти США ввели новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. Китай ответил на этот шаг повышением пошлин на продукцию США до 125%. Ответы на вопросы, кто победит в противостоянии между Китаем и США и какие последствия ждут Россию, — в материале «Газеты.Ru».

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