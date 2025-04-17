Инвестор оценил вероятность шатдауна в США в 2025 году

Вероятность шатдауна в США (когда конгресс не успевает или не хочет принять бюджет, и госорганы частично приостанавливают свою работу) в 2025 году довольно высокая, заявил в беседе с «Газетой.Ru» инвестор, основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

Он отметил, что конгресс после выборов 2024 года расколот, борьба за бюджет усилилась. Кроме того, госдолг США превысил $35 трлн. По его мнению, даже небольшая задержка бюджета может вызвать проблемы с выплатами.

«В 2023 году шатдаун был на грани, но его в последний момент предотвратили. В 2025 году такого везения может не быть. Вероятность шатдауна — 40–50%, если новая администрация не сумеет быстро наладить диалог с конгрессом. Если из-за шатдауна финансовые рынки начнут паниковать, инвесторы могут уйти в «тихие гавани» — золото и швейцарский франк. Это может ослабить доллар и ударить по ценам на нефть. А это уже чувствительно для России», — сказал Ходченков.

По его словам, турбулентность в США означает нервозность в глобальной экономике. Ходченков пояснил, что фондовые рынки могут просесть, что скажется и на российских активах. Инвестор допустил, что, если шатдаун затянется, может замедлиться работа американских ведомств, ответственных за экспортный контроль. Это значит задержки в новых санкциях или ослабление их эффективности, уточнил Ходченков.

«Шатдаун в 2025 году — весьма реальный сценарий. Если он случится, эффект для России будет не критичным, но неприятным — возможная волатильность нефти, валют и рынков. Инвесторам стоит следить за политическим цирком в Вашингтоне — оттуда могут прилететь неожиданные сюрпризы», — заключил инвестор.

Ранее в США смогли избежать шатдауна правительства.