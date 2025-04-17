Россия пообещала соблюдать санкции ООН в отношении «Талибана»

Министерство иностранных дел России сообщило, что приостановка запрета деятельности «Талибана» (движение признано террористическим) Верховным судом РФ оставляет в силе международные обязательства Москвы по соблюдению санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении талибов. Об этом сообщается на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«Принятие Верховным Судом РФ решения о приостановке террористического статуса движения «Талибан» не влечет за собой изменения международных обязательств РФ по соблюдению санкционного режима Совета Безопасности ООН...» — говорится в сообщении.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В «Талибане» приветствовали это решение.

Адвокат Александр Молохов заявил «Газете.Ru», что решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан» не означает, что организация больше не является террористической. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался. Молохов назвал ситуацию парадоксальной — он считает, что она связана с несовершенством в законодательстве. Дело о приостановке запрета на деятельность «Талибана» было первым подобным в России и может стать уникальным.

Ранее адвокат рассказал, что россияне не будут вступать в «Талибан».