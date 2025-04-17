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Адвокат талибов рассказал, смогут ли россияне вступить в «Талибан»

Адвокат Молохов заявил, что россияне не будут вступать в «Талибан»
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Reuters

Организация «Талибан» — движение без официальной структуры, которое не имеет регистрации ни в России, ни в Афганистане, поэтому у россиян не получится в него вступить даже после решения о приостановке запрета деятельности. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат талибов Александр Молохов.

«Нужно понимать, что хоть и «Талибан» считается общественной организацией, но это в некотором роде фикция. У «Талибана» нет устава, нет руководящих органов, нет никакой регистрации ни в России, ни в Афганистане. Нам кажется, что это общественная организация, а если рассказать об этом талибам, они очень сильно бы удивились. Это движение очень аморфное, не структурированное. Поэтому никаких членских билетов для Талибана не существует в природе. Россияне в него вступать не будут, это чисто афганское местное явление. Не надо доводить все до абсурда», — сказал он.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался.

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность временной приостановки запрета деятельности террористической организации.

Ранее адвокат заявил, что талибы больше не поддерживают терроризм.

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