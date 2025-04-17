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Представитель еще одной страны посетит парад Победы в Москве

МИД: глава минобороны ЮАР Мочекга посетит парад в честь Дня Победы в Москве
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Shamil Zhumatov/Reuters

Глава министерства обороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит парад Победы в Москве 9 мая. Об этом RT сообщил министр иностранных дел страны Рональд Ламола.

«Меня не будет, но наш министр обороны будет здесь, чтобы представлять правительство ЮАР, — сказал он.

Ламола подчеркнул, что это «великая Победа не только для народа Российской Федерации, но и для народов всего мира».

15 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве, который пройдет 9 мая. Так он отреагировал на призыв главы евродипломатии Каи Каллас не ездить в столицу России на 9 Мая.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ ожидает на параде Победы более 20 глав государств и правительств.

Ранее в Госдуме призвали отдать Каллас под трибунал после призыва не посещать РФ на 9 Мая.

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