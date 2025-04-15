Песков раскрыл причину популярности Парада Победы среди мировых лидеров

Песков: Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств

Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств, это архиважный день для страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. Поэтому день этот архиважен, мы будем рады видеть всех», — заявил он.

По словам Пескова, на данный момент российская сторона ожидает принять свыше 20 глав государств, которые будут вместе с президентом России Владимиром Путиным отмечать этот праздник.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать» их общее единство.

Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о демонстрации «Орешника» на параде Победы.