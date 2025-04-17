Кремль выступил за сохранение территориальной целостности Сирии

Россия выступает за сохранение территориальной целостности Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

Комментарий представителя Кремля прозвучал на фоне сообщений о напряженности между Турцией и Израилем в сирийском регионе.

«Мы хотим, чтобы Сирия сохраняла свою территориальную целостность», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что РФ последовательно поддерживает суверенитет Дамаска и выступает против внешнего вмешательства.

Сегодня, 17 апреля, президент России Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом Аль Тани предложил обсудить события в Сирии. Также российский лидер заявил, что стороны обсудят гуманитарную помощь республике.

16 апреля сообщалось, что службы безопасности Сирии совместно с министерством обороны предотвратили попытку государственного переворота, организованную группой бывших офицеров сирийской армии.

Ранее США выдвинули Сирии условия для смягчения санкций.