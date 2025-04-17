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Путин предложил эмиру Катара обсудить события в Сирии

Путин предложил эмиру Катара Аль Тани обсудить гуманитарную помощь Сирии

Президент России Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом Аль Тани предложил обсудить события в Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

Также российский лидер заявил, что стороны обсудят гуманитарную помощь республике.

«Проблем там много», — сказал президент РФ.

Кроме того, главы государств планируют обсудить ключевые аспекты торгово-экономических отношений России и Катара с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли. Лидеры РФ и Катара обсудят также реализацию совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурной областях. Как пишет издание, государства наращивают связи по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Катарского инвестиционного агентства.

17 апреля Тамим Аль Тани прибыл в Российскую Федерацию с официальным визитом.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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